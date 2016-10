"Minu jaoks on selge, kuidas nad mängivad ja mida neilt oodata," sõnas Kruglov, kelle koha peale on koondises Ken Kallaste ja Artur Pika näol kõva konkurents.

Eesti jalgpallikoondis võõrustab homme õhtul MM-valikmängus Gibraltari koondist. Vasakkaitsja Dmitri Kruglov on korra selle vastase vastu mänginud ja väravagi löönud.

Peatreener Martin Reim sõnas nädala alguses, et kavatseb mängijatele mänguks valmistumisel natuke rohkem vabadust anda kui tema eelkäija Magnus Pehrsson. Milles see väljendunud on?