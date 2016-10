Vestlusringis tuuakse näiteid sellest, kuidas igasugused juhtumid enne sünnitust mõjutavad lapse tulevikku.

"Minu ema tegi enne mu sündi läbi laevaõnnetuse ja ma kardan siiamaani sügavat vett," räägib üks.

"Õige," kinnitab teine. "Minu ema põletas end ära, kui kuuendat kuud rase oli, ja ma kardan koledasti tuld."

"Jama!" teatab kolmas. "Minu ema komistas vahetult enne sünnitamist plaadimängija otsa, plaat hakkas hüppama, aga mind ei mõjutanud see üldse... see üldse... see üldse..."