Välja on toodud ka konkreetsed väljendid, mille kasutamine on eriti karmilt keelatud.

Üheks selliseks on "Kõiges on süüdi USA", millega põhjakorealased naeravad välja valitsuse soovi süüdistada sisepoliitilistes, majanduslikes ja kõigis muudes probleemides teisi riike, kui on selgelt näha, et tegelik probleemi põhjus peitub Põhja-Koreas.