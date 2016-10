Olnuks harjumuspärane kirjutada, et vastates presidendiks valitud Kaljulaid ohkab. Aga ta ei ohka. On ehk selline töögraafik talle tavaline? Siiski mitte. Vaid mõnikord, kui oli vaja mõni oluline raport tähtajaks esitada, läksid tööpäevad oluliselt pikemaks.

“Proua president…” alustab üks Kersti Kaljulaidi kabinetitöötaja Luxembourgis. “Veel mitte,” katkestab Kaljulaid. Nüüd on ta lõpuks kahe töö vahel: mitte veel president, aga mitte enam Euroopa kontrollikoja liige. Paus kestab paar päeva. Mitte, et seda puhkuseks saaks nimetada.

Kaljulaid istub veel paar viimast hetke oma senises mustas kontoritoolis, kontrollikoja teisel korrusel. Vaid mõned minutid, et ajakirjanike küsimustele vastata. Ta on veidi õnnetu, et alles nüüd lõpuks tuntakse tema viimase kaheteistkümne aasta töö vastu huvi. Eesti pressi polnud kohal ei siis, kui ta kontrollikotta esimest korda valiti, ega siis, kui ta tagasi valiti.

Luxembourgis vabastati ta töölt tegelikult juba varem, aga kolmapäeval on kontori uksel on siiski veel tema nimi. Kellegi nime pole ju veel asemele ka kirjutada.

Viimased kuud on Kaljulaid juba elamise Tallinnasse kolinud ja tööl käimiseks rohkem lennukiga reisinud. Otselendu Luxembourgi ei vii. Kolmapäeval tuli ta siia Amsterdami kaudu. Pärast Eestisse kolimist on Kaljulaid Luxembourgis oma sõnul ööbinud sõprade diivaninurgal. Diivaninurgalt otse Kadriorgu? Võib-olla ka mitte, sest esialgu on Kaljulaid väitnud, et soovib presidendiks saades jääda Eestis elama oma koju. Aga see on veel selgumas.

Uue Eesti presidendi nõunikud on Eestisse jäänud, aga seda nõudlikumad on kontrollikoja enda pressiesindajad. “Kas ma võin korraks kaadrit vaadata?” uurib üks neist ERRi kaameramehelt. “Lükka ruloo kerimise pulk eemale, selle vari näeb fotol veider välja,” korraldab teine.

PINGUTUSED: “Nii teeme me trenni,” selgitab Kaljulaid, kui aeglast rulookardinat ette väntab. (Mattias Tammet)

Asendajalt oodatakse head mainet

Alles septembri keskel kontrollikoja uueks presidendiks valitud Klaus-Heiner Lehne teeb head nägu. “Ta on esimene inimene, keda ma tean, kes valiti riigipeaks!” teatab Lehne ja puksub naerda. Tegelikult on tal käsil küllalt tülikas olukord – Kaljulaidist täitmata jäänud ametikoha töö peab keegi ikkagi ära tegema. Reeglite kohaselt jääb see tema õlule kuniks Eestist uus kontrollikoja liige saadetakse.

Euroopa kontrollikoja värske president Klaus-Heiner Lehne - ja Eestis värskelt valitud president Kersti Kaljulaid. (Mattias Tammet)

“Tal peab olema hea maine ja ta peab olema iseseisev,” selgitab Lehne, millele uus kandidaat peab vastama. Poliitikuks olemine pole siiski probleem, kui kandidaat erakonnast välja astub. Ka Lehne ise oli alles 2014. aastal kristlik demokraat.

Nii Lehne kui teised Kaljulaidiga koos töötanud kõrged ametnikud kiidavad tema kuulamis- ja läbirääkimisoskust ja lisavad, et ta pole ka kunagi olnud inimene, kes oleks vaikselt nõustunud mõne väitega, mis talle sisimas vastumeelne on.

Seda saavad omal nahal tunda ka ajakirjanikud, keda Kaljulaid mõne tüütu küsimuse esitamise eest tögab. “Kõik küsivad samu asju!” pahandab Kaljulaid. Ta vastab küsimustele väga lühidalt, ent samas ei püüa intervjuusid ka kähku ära lõpetada. Pressiesindajad jõuavad enne hakata kellale koputama ja küüsi närima.

Päeva on nimelt lisaks viimastele tööülesannetele pressitud terve hulk kokkusaamisi endiste kolleegidega, kaasa arvatud vastuvõtt, mis käesurujate roduga kangesti Eesti presidendi vastuvõttu meenutab. Kaljulaid peab ka kõne. “Ma mäletan, kui me kaksteist aastat tagasi siia tulime – mina ja veel üheksa värskelt vastu võetud riigi esindajad. Nad on kõik nüüdseks läinud. Nüüd lähen mina ka,” räägib Kaljulaid. Keegi sosistab, et pidu meenutab matuseid.

Muide, mitte keegi ei teinud päeva jooksul uue Eesti presidendiga selfit. Vähemalt mitte avalikult.

(Mattias Tammet)

Uut Twitteri-presidenti ei saa?

Ehkki president Ilvest tuntakse välismaal ja ehk Eestiski suuresti tema teravate või lõbustate Twitteri-postituste pärast, pole Kaljulaidil üldse mingit sotsiaalmeediakontot – ei olnud enne presidendiks valimist ega pärast. “Vahepeal oli kurb, kui sõbrad Facebooki ära kadusid. Nüüd on nad sealt õnneks tagasi tulemas,” ei tunne ta muret. Vaatamata sellele, et presidendi kantselei tõenäoliselt tal mõnd sotsiaalmeediakontot soovitab pidada, on Kaljulaid isegi selle vastu skeptiline. “Milleks? Eesti meedia trükib ära iga lause, mida ma genereerin,” sõnab Kaljulaid.

Pisikesest linnakesest suurlinna Tallinnasse

Luxembourg on läbinisti petlik. Esiteks – Luxembourg on Luksemburgi pealinn. Eesti keeles on riigi nimi tehtud eestipärasemaks, linna oma samas mitte.

Kuna pealinna nimi ühtib riigi nimega, siis võiks ju olla loogiline, et umbes Saaremaa-suuruse riigi pealinnas elab valdav enamus riigi elanikest. Võta näpust: riigi umbes 575 000 inimesest elab pealinnas neid ainult umbes 110 000. Ka Kaljulaid ütleb, et oli esimest korda kohale jõudes õnnelik, et linn ei osutunud euroametnikke täis tuubitud Brüsseliks vaid väga omapäraseks ja rahulikuks linnaks. “Minge vaadake Guillaume’i väljakule,” soovitab näiteks Kaljulaid. “See on hea koht, kus jooksmas käies ümber pöörata ja tagasi tulla.” Säärane tööpäeva keskel pausi ajal jooksma minemine olevat lisaks Kaljulaidile ka teiste kontrollikoja töötajate hulgas popp hobi.

Vaata siit, kui pikk on otsene jooksutee kontrollikojast Guillaume'i väljakule!

Guillaume'i väljak. (Mattias Tammet)

Linna väiksus tähendab aga ühtlasi, et suurlinlikku ühistransporti pole linnast mõtet otsida. Pole isegi tramme, metroost rääkimata, ja bussigraafikuid ei maksa liiga tõsiselt võtta.

Kontrollikoja hoone on Kirchbergi linnajaos, kus suurt peale Euroopa Liidu ja muude institutsioonide muud polegi. “Autoga saab sõita, aga kui parkida ka tahad, siis pole mõtet,” kirjeldab Kaljulaid. Ta kiidab automaatseid rattalaenutuspunkte, ehkki tõsi – kuna tema enda endine kodu asub sügavas orus, siis seal ratta tagastuspunkti ei ole. “Kõik jätaksid oma rattad sinna,” muigab Kaljulaid.

Linn on siiski piisavalt väike, et ka kesklinnast äärelinna jalutamine pole suur ettevõtmine. Kaljulaidi enda nüüdseks endine kodu asub kontrollikojast vaid veerandtunnise kiire jalutuskäigu kaugusel. Ridaelamut ümbritsevad järsu kallakuga maalilised tänavad, mis on mitmes linnajaos tavaline nähtus.

MILLAL PAIGALDATAKSE MÄLESTUSTAHVEL? Viimati elas Kaljulaid selles ridaelamu-tüüpi majas. Maaliline ümbruskond on ühtlasi vaikne ja kohalikele meeldib ööseks akendele ööseks katted ette tõmmata. Uued omanikud on aga juba sisse kolinud – just Kaljulaiu endise kodu aknad säravad. (Mattias Tammet)

Kohalikud armastavad oma kliimat kiruda vaat et rohkemgi kui näiteks britid. “Näete seda sinist värki seal üleval?” näitab üks ametnik sõrmega sinise taeva poole. “Äkki saate sellest koos majaga pilti teha ja meile saata? Ei mäleta, millal viimati seda nägime.”