"Ma ei usu, et see on miinus. Palliga meeldib kõigile jalgpalli mängida, see peaks olema puahs nauding," sõnas Mets, kes koduklubis mehitab keskkaitset, aga koondises võtab koha sisse liin kõrgemal.

Klubijalgpalli Norra kõrgliigas Stavangeri Vikingi meeskonnas palliv Mets sõnas, et väga palju tal selliseid mänge ette ei tule, kus tema sats on domineerivam pool. Nagu homme eeldada võib.

Eesti jalgpallikoondis võõrustab homme õhtul MM-valikmängus Gibraltari koondist. Keskpoolkaitsja Karol Mets kinnitas, et Eesti on tolles mängus favoriit, kelle eesmärgiks vaid võit.

"Olen koondisesse tulles vaimselt valmis, et eeldavasti mängin sel positsioonil. Olen selleks valmis ja elan päev päevalt sellesse rolli sisse.

Oleme saanud mõned päevad koos treenida, aeg on kiiresti läinud. Oleme töötanud mänguplaani kallal, et kõik saaks sellest ühtmoodi aru ja et kõigil oleks kindel siht, mida tegema peab."

Peatreener Martin Reim sõnas nädala alguses, et kavatseb mängijatele mänguks valmistumisel natuke rohkem vabadust anda kui tema eelkäija Magnus Pehrsson. Milles see väljendunud on?