Temagi tõdes, et ei oska suurt miskit homsest mägnust oodata. "Me pole kindlat, milline on teie mänguplaan. Kui vile kõlab, siis näis, mis saama hakkab."

"Lahkusime siit Lincolniga hea tulemusega (1:2 kaotus - M.T.). Samuti saime ka koondisega paar aastat tagasi viigi (1:1). Need on mängud, millele tagasi vaadata ja mõista, et hea tulemus on võimalik," sõnas Walker.

Eesti jalgpallikoondis võõrustab homme õhtul MM-valikmängus Gibraltari koondist. Vastasmeeskonna poolkaitsja Liam Walker on üks neist meestest, kes käis suvel siin Lincoln Red Impsiga Meistrite liiga 1. eelringis FC Floraga madistamas.

"See oligi ainuke negatiivne periood tolles mängus," sõnas Walker. "Ülejäänud mäng oli väga positiivne. Pidasime oma plaanist kinni. Kui saame palli, siis oleme tõestanud, et meil on mängijaid, kes suudavad sellega midagi teha."

2013. aastal UEFA täieõiguslikuks liikmeks võetud Gibraltar on pidanud 20 ametlikku mängu, millest võitnud ühe (1:0 Maltat), viigistanud kolm (1:1 Eestiga, 0:0 Liechtensteini ja Slovakkiaga) ning kaotanud 16. Seejuures väikseim kaotus on 0:2 Eestile, ülejäänud allajäämised on olnud vähemalt kolmeväravalised.

Walker sõnas, et nukrat statistikast hoolimata ei ole raske positiivset meelt hoida. "Kuidas saab olla raske mängida MM-valikmatše!? Unistasime sellest juba lastena, see on unistuse täitumine.