Päästekeskuse menetlejad Armand Jürgenson ja Vello Teinemaa räägivad Õhtulehele puhtast praktikast sellest, mis seadmed tihtipeale seisvad tulekahjude taga. „Elektriseadmesse ei ole viga sisse projekteeritud, aga seda on võimatu ka nõnda projekteerida, et viga sinna sisse ei teki ,“ ültes Teinemaa teema sissejuhatuseks.

Meile on lapsest saati pähe taotud, et küünalt ei tohi jätta järelvalveta, kuid mitte seda, et tuli võib alguse saada ka külmkapist, muusikakeskusest ja pesumasinast. Mida peab jälgima, millele peab mõtlema? Staažikad päästeameti töötajad õpetavad.

„Kui asi ei ole läinud totaalseks tulekahjuks, siis põlenud ei ole peale teleka mitte midagi. Telekast on alles ainult väga väike osa trükkplaadist. Kõik on must, süsimust. Kõik mis seal korteris on. See on tüüpiline pilt, kui elektriseade hakkab seest põlema,“ kirjeldas Teinemaa nähtut. Ta soovitab inimestel kodust väljudes mitte jätta tehnikat ooterežiimile, sest eelmainitud stsenaarium ei ole välistatud.

Teinemaa räägib juhtumi sellest, kuidas perekond oli just kolinud vastvalminud korterisse, mille leiliruum oli kola täis. Saunaahi oli aga kaugjuhitava süsteemiga, mille lapsed pahaaimamatult mänguhoos sisse lülitasid. Keris süütas ajutiselt leiliruumis oleva kraami. Praktika on näidanud, et saunakerised, kaugjuhitavad või mitte, on suur probleem ja paljude tulekahjude alguspunkt.

Väljavõtteid tulekahjudest, mille põhjustasid elektriseadmed

Veebruaris süttis ühes Tallinna kesklinna kortermajas põlema voodi. Tuleõnnetus sai alguse voodil laadinud arvutist ja mobiiltelefonist.

Veebruaris hukkus tulekahjuks 79-aastane Tallinna pensionär. Tulekahju sai alguse õhksoojuspumbast.

Haaberstis süttis põlema korteri saun. Põleng sai alguse sauna elektrikerisest, mis süütas leiliruumi. Samal päeval oli käinud korteris elektritöid tegemas elektrik, kes peale tööde lõppu lülitas uuesti sisse korteri elektrikaitsmed, kogemata ka kaitsme, mis lülitas tööle sauna elektrikerise. Tänu sellele süttisid elektrikerisel hoiustatud asjad.

Peetri alevikus süttis öösel põlema ridaelamuboksi köök. Perekond, kes magas teisel korrusel, ärkas õnneks õigel ajal ja pääses kõigest ehmatuse ja kerge vingumürgitusega. Põleng sai alguse nõudepesumasina lühisest.

Mullu põles Saku vallas Tänassilma külas elumaja köök. Kui päästjad majja tulid, siis nad leidsid eest töötava ja põleva nõudepesumasina, mis süttis tehnilise rikke tõttu.

Käesoleva aasta kevadel said päästjad väljakutse Viimsisse, kus põles korteri köök. Päästjad tegid sündmuskohal kindlaks, et korteri köögis oli tõenäoliselt kass lülitanud kogemata sisse puutetundliku keraamilise pliidi. Pliidile oli pandud võileivagrill, mis kuumusest süttis, samuti süütas võileivagrill omakorda põlema pliidi kõrval köögi tööpinna.

„Sellistel puutetundlikel keraamilistel pliitidel ei tohiks midagi peal olla, ega muud lahendust pole. Mida iganes sa teed, see võib sisse lülitada ennast,“ kommenteeris Jürgenson Viimsi juhtumit.

Lemmikloomadel peab silma peal hoidma. Üsna tavapärane komme on loomadel närida elektrijuhtmeid, mis võib põhjustada lühise elektriseadmes. See omakorda tulekahju. (Vidapress)

Õnnelik õnnetus

Kuus aastat tagasi elas Tarmo üle traumeeriva õnnetuse, tema kodus süttis köök. Õnneks ei saanud tulekahjus keegi viga, kuid mälestus sellest päevast saadab teda elu lõpuni.

Äkitselt lõi arvutil pildi eest ära ja maja mattus pimedusse,“ rääkis oma ehmatusest Tarmo, kes ei mõistnud veel tol hetkel, et elektripliit lõi korgid välja.Tulekahju sai alguse pliidist ja suits levis kiirelt läbi maja.

Õnneks kedagi sellel hetkel köögis ei olnud ja kogu pere pääses kõigest ehmatusega,kuid Tarmo mäletab, et see oli jube ehmatus, mida ta elus korrata ei soovi. „Lihtsalt see tunne, see kuidas tuletõrjet oodates maja aknad purunesid klirinal, väga jube,“ kirjeldas noormees kunagist tulekahjut.

Tuletõrjel õnnestus suuremas osas maja päästa. Kõigil nii hästi ei lähe.

Mida saab teha selleks, et tulekahju tekke ohtu vähendada?

Menetlejad mõistavad, et iga juhtumit ei saa ette näha. Külmkappi ei saa kodust väljudes vooluvõrgust eraldada, samuti on tõsiasi see, et öösiti on elekter odavam. „Pesumasina jätad ööseks tööle, aga pane suitsuandur. Läheb põlema, aga vähemalt sa näed ja kustutad ära,“ tuletas Teinemaa meelde suitsuanduri vajalikust.

* Ära jäta kodutehnikat ooterežiimile.

* Ära ise mängi elektrikut, jäta elektritööd oma ala asjatundjale.

* Ära jäta midagi pliidile.

* Ära lae mobiili, sülearvuti, tahvelarvutit voodis.

* Kindlusta enda kodu.

* Osta suitsuandur.

* Loe seadmete kasutusjuhendit.

* Ära sulata külmunud veetoru tööstusliku kuumapuhuriga.

*Hoia ühes vooluvõrgus mõistlik arv seadmeid.

2016. aasta 8 esimese kuuga on elektriseadme kasutamisest alguse saanud 26 hoone tulekahju, elektriseadmetes aset leidnud riketest on alguse saanud 61 hoone tulekahju.

Elektripaigaldistes aset leidnud riketest (sealjuures elektrijuhtmetes) on alguse saanud 75 hoone tulekahju. See teeb kokku 162 tehnilisest veast, rikkest, anomaaliast alguse saanud tulekahjut.