Facebookis ringleb nali, kus vaprad sõjaväelased on mures. Garnisonimäärustiku paragrahv 17 lõige 2 punkt 3 ütleb selgelt: kui vabariigi president tervitab paraadil üksust, vastab üksus talle "Tervist, härra president!" Aga meil on nüüd ju naissoost president...

Õnneks ei kehti selline garnisonimäärustik juba aastast 2008. Praegu annab iga vabariigi aastapäeva või võidupüha paraadi jaoks kaitseväe juhataja käsu (nii-öelda paraadikäsu) ja selles käsus on detailideni kirjas kuidas paraadi läbi viia, näiteks ka rivistuse skeem ja kõik muud pisiasjad.

"Samuti on käsus kirjas, kuidas keda tervitada," lisab täpsustuseks kaitseväe peastaabi pressijaoskonna ülem kapten Arvo Jõesalu.

"Järgmisel paraadil on siis presidenditiitli ees sõna proua," rahustab Jõesalu, et on ilmselge, kas rivi ees seisab härra või proua, ja peenelt paika pandud ning aastakümneid vähemalt tervituste osas muutumatuna püsinud käsukiri saab modifitseeritud.