Viktor Vassiljev, riigikogu liige, Keskerakond: Sõltub asjaoludest. Kui tegemist on näiteks Gruusia parlamendisaadikute vastuvõtmiseks korraldatud õhtusöögiga, mis makstakse esinduskuludest ehk kuluhüvitistest, siis selline üritus ilma veinita oleks etiketireeglite vastu. Kuskil Kapa-Kohilas külameeste jootmine häälte ostmise eesmärgil on tõeliselt häbiväärne. No ja kui saadik ise joob kuluhüvitiste eest, siis see on juba meditsiiniline nähtus, mis vajab professionaalset abi.

Urmas Seaver, riigikogu kantselei: Riigikogu liikme staatuse seaduse § 30 kohaselt hüvitatakse riigikogu liikmele kuludokumentide alusel tööga seotud kulutused kuni 30% riigikogu liikme ametipalgast riigikogu juhatuse kehtestatud korras. Riigikogu juhatuse kehtestatud kord näeb ette, mis on riigikogu liikme tööga seotud kulutused ja millised dokumendid tuleb riigikogu liikmel kulude hüvitamiseks riigikogu kantselei finantsosakonnale esitada. Kord kirjeldab riigikogu liikme tööga seotud ehk hüvitamisele kuuluvaid kulutusi. Kord ei sisalda keelatud kaubagruppide loetelu.

Kui riigikogu liige esitab kantseleile kuludokumendid, siis kantselei kontrollib, et need oleks vastavuses kehtiva seadusandlusega ja riigikogu juhatuse korras sätestatud nõuetega. Lisaks muudele nõuetele peab kuludokumendil olema kindlasti ka kulu riigikogu liikme tööga seostav märge. Vajadusel võtab kantselei finantsosakond saadikuga ühendust.