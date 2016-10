Eesti jalgpallikoondis võõrustab homme õhtul MM-valikmängus Gibraltari koondist. Peatreener Martin Reim sõnas mängueelsel pressikonverentsil, et Konstantin Vassiljevi mänguvalmidus selgub treeningul, mis algas vahetult pärast pressikonverentsi. "Siiani on Vassiljev treeninud natuke meeskonnast isoleeritult, aga ta seisund läheb koguaeg paremaks," lausus Reim "Enne tänase trenni lõppu ei julge üht ega teist öelda, vaatame selle rahulikult ära." Kas on midagi meeskonna juures, mis muret valmistab? „Hetkel ei valmista,“ sõnas ta pärast pikka mõttepausi. „Asjad, mida plaanisime, oleme saanud tehtud. Küll mängus on aega muretseda. Praegu on kõik positiivne, treeningul asjad toimivad, nüüd on vaja need mängus realiseerida.“

Kui Gibraltari peatreener Jeffrey Wood sõnas oma pressikonverentsil, et nad ei oska peatreeneri vahetuse tõttu Eestist suurt midagi oodata, siis Reim kinnitas, et vastase tugevused ja nõrkused on teada. „Eesti koondisele nõrkasid vastaseid ei ole. Kui me oma tööd täie tõsidusega ei tee, siis on keeruline häid mänge mängida.

Proovime olla valmis nende kiireteks kontrarünnakuteks. Videoid olen palju vaadanud, pilt on tegelikult pärsi hea, aga vastanegi võib midagi uut välja mõelda. Vaatamata sellele, et nad on jalgpallimaailma värsked liikmed, siis tegelikult on nad väljakul suhteliselt ambitsioonikad ja palliga enesekindlad. Üldse nende olek väljakul on enesekindel. Teinekord mängivad nad väga ilusat jalgpalli ja on peavaluks ka suuremate riikide koondistele. See on ühest küljest nende tugevus ja nõrkus. Üritame ära kasutada nende kohatist hulljulgust rünnakute ülesehitamisel.“