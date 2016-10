Ukraina raskekaallane Vladimir Klitško kritiseeris suurt konkurenti Tyson Fury't, kes on tema arvates poksi nime halvaga määrinud.

40aastane Klitško kaotas inglasele eelmise aasta novembris, kuid korduskohtumine pidi toimuma tänavu juulis, mis lükkus edasi oktoobrisse. Pärast viimase kahe nädala arenguid jääb aga matš täielikult ära, sest Fury pole piisavalt terve, et poksiringi astuda.

28aastane inglane tunnistas, et on tarbinud väga palju kokaiini ning võitleb depressioniga ning isegi väitis, et ta ei tea, kas elab kauem kui aasta.