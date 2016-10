Juuksuris käinud naise kampsun määriti juuksuris ära, kuid lootuses, et värviplekid pestes maha tulevad - klient juhtunust suuremat numbrit ei teinud. Kodus selgus, et mõned korrad kantud riideese enam puhtaks ei lähe. Mida teha?

Tarbijakaitseameti kommunikatsiooniekspert Pille Kalda selgitab, et tarbijal on õigus saada teenust, mis on ohutu nii tarbija elule, tervisele kui ka tema varale.

"Teenusepakkujal tuleks sellega arvestada ja vara rikkumise korral võtta vastutus, kui puudub vaidlus selles, kas plekk oli kampsunil juba juuksurisse tulles või tekitas selle juuksur," täpsustab ta.

Kalda sõnul tuleb kahju tekkimisel tarbijal fikseerida kahju olemus ning esimese sammuna suhelda kauplejaga, et leida probleemile lahendus.

Enamasti leitavat sellistel puhkudel ka sobiv lahendus.



"Kui juuksur on rikkunud tarbija kampsuni, tuleks kauplejal tarbijale kahju hüvitada. Kahjustatud, ent siiski kantava kampsuni puhul tuleks kahju põhjustajal hüvitada või korraldada parandamine (antud juhul nt keemiline puhastus) ja väärtuse vähenemine. Väärtuse vähenemine on hinnanguline otsustus ja seda teeb üksnes kohus ning tarbijavaidluste komisjon siin aidata ei saa," lisab Kalda.



"Kui kampsun on kandmiskõlbmatu, näiteks ongi valgele esemele tekitatud värviline plekk, siis oleks kõige mõistlikum poolte omavahel kokkuleppele jõuda rahalises hüvitises või selles, kuidas tarbija saaks samaväärse kampsuni. Kui on alles ostutšekk, on see kahtlemata abiks nõude esitamisel (sellelt on näha asja hind ja ostuaeg)," soovitab Kalda alati pöörduda esiti ikkagi vastaspoole poole.



Kalda sõnul tuleb iluteenustega seonduvaid kaebusi tarbijavaidluste komisjonile aegajalt.