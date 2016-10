Ühelt poolt mõjub Eesti värske presidendi Kersti Kaljulaidi puhul eesliide nais- sõna president ees ilmselgelt ebaolulisena. See viitab otsekui mingile sookvoodiga tagatud positsioonile ja madaldab seeläbi sümboolselt presidendi staatust. Rõhuasetus, et Kersti Kaljulaid on naissoost president, mõjub sama asjakohatult kui mõjunuks Eiki Nestori või Siim Kallase presidendiks saamise puhul õhkamine, et Eesti on saanud meespresidendi. Vanaisaroll oleks märkamata jäänud Kaljulaidi haridus, karjäär ja isikuomadused vastavad kindlasti presidendiameti nõudmistele, sõltumatult tema soost, ja pole kahtlust, et ta sulab uude juhirolli kiiresti ja edukalt. Naissoost olek ei anna Eesti presidendile mingit eelist, ei tee talle riigi esindamist puudutavate ootuste suhtes ei kodumaal ega maailmas hinnaalandust, ega anna võimalust tegutseda mingis eraldi, nõrgemas kategoorias (nagu naistel näiteks spordis).

Muidugi, tegemist on uue olukorraga ja naissoost president on Eestis esimest korda. Ka maailmas on naispresidendid ilmselgelt pigem erand kui reegel, mistõttu presidendi sugu on uudisväärtuslik ja sellest jäädakse rääkima. Meedia mehhanisme tundes võin väita, et meedia jääb presidenti kindlasti hindavalt jälgima läbi sooprisma ja sanktsioneerib tema võimalikke eksimusi soorolli täitmisel, vaatama edule presidendiülesannetes. Naisjuhtide ja poliitikute suhtes on meedia reeglina ülitähelepanelik ja julm, pöörates tähelepanu asjaoludele, mis vastavas positsioonis meeste puhul pole olulised. Meedia on Kersti Kaljulaidi puhul juba tõstatanud teemasid nagu stilisti vajalikkus, tema eraelu on olnud põnevaks teemaks, samuti abikaasa töö ja lapsed.

Naisjuhtide vastu on meedia reeglina familiaarsem kui meesjuhtide vastu, selle näiteks on kas või eesnime sage kasutamine ja rõhuasetused teemavalikutes uuest presidendist rääkimisel. Kersti Kaljulaidi valimisest oli möödas kõigest paar minutit, kui ERRi reporter jõudis tema iseloomustamist alustada äramärkimisega, et tegemist on vanaema ja emaga. Olen kindel, et Siim Kallase või Eiki Nestori valimise puhul poleks nende igati auväärne vanaisaroll esimese paari ametisoleku minuti jooksul kõneks tulnud. Eesti ühiskonnas on presidendikampaania algusest peale olnud tellimus naissoost juhile. Pole ka välistatud, et riigikogus saavutatud kokkulepete juures rääkis Kaljulaidi puhul eelisena siiski kaasa ka tema sugu, võib-olla oli naissoost kandidaati lihtsam poliitilises mõttes läbi suruda, või tahtsid riigikogu juhtivad jõud pärast pikka peataolekut ilmutada progressiivsust. Klassi tark tüdruk presidendiks Naissoost juhiga on olnud seotud kindlad ootused rahva ja ühiskonna ühendamiseks ja lepitamiseks, emaliku hooliva jõu ootus, sest naistele omistatakse teatud omadusi ja eeldatakse teiste omaduste puudumist. Marina Kaljuranna kohta räägiti avalikkuses palju kui naisest ja niisugusest presidendina ning rõhutati, et Eesti vajab rahvaga rääkijat ja kuulajat. Stereotüüp eeldab, et naised on suhtlemisel osavamad ja naispresidendilt oodatakse head ema, kes kuulab ära lapse (rahva, iga inimese) kõik mured. Kersti Kaljulaid on senistes avalikes esinemistes, näiteks ERRi valimisstuudios valimiste eelõhtul pigem ilmutanud vahedat mõistust ja sõnaosavust, tavaliselt naistele mitteomistatavat selget mõtlemist ning ratsionaalsust – seega omadusi, mida avalikkus naispresidendilt kui niisuguselt esimesena ei oota. Just oma isikuomaduste tõttu võiks Kaljulaid Eesti ühiskonnas hoopis legitimeerida mõistuspärase ja teadmistepõhise arutlemise probleemide üle, olles sellega vastukaaluks igat liiki posijatele ja silmamoondajatele, kes võimutsevad Eesti avalikkuses enesestmõistetavate ekspertidena ning juba hoogsalt analüüsivad kujunenud olukorda. Kersti Kaljulaidi seniste esinemiste jahe mõistuspärasus on kontrastiks ka presidendiinstitutsiooniga viimasel ajal seostunud seltskonnaelu- ja suhetetemaatikale. Toomas Hendrik Ilves, Ieva ja Evelin Ilvese viimane aasta on ju süvendanud muljet, otsekui oleks president kui institutsioon loomulik osa meelelahutustööstusest, tootes materjali seltskonnajakirjandusele. Kaljulaid mõjub selles kontekstis otsekui külm, jahutav ja puhastav dušš, mida paljud tervitavad. Võimalik, et suhtekorraldajad soovitavad Kaljulaidil edaspidi pisut aeglasemalt ja lihtsamalt rääkida, et rahvast oma kiire ja vaheda mõistuse ning teadmistega mitte ära hirmutada. Kindlasti soovitatakse tal rohkem vastata ootustele, mis rahval naise valimisega presidendiks on olnud. Eksperdist ja euroametnikust presidendiks sirgumine pole Kaljulaidi jaoks kommunikatsiooniprofessionaalide abil kindlasti mingi probleem. Naispresidendi jaoks vast kõige raskem on töö ja eraelu ühitamise ning privaatsuse teema. Reporterid olid kuuldavasti kohal tema kolimiskastide juures Luxembourgis ja kindlasti jälgib meedia noorepoolse naispresidendi iga sammu uudishimu ja jultumusega, mida vanema mehe valimise puhul poleks olnud.