Juba mitu aastat on mul olnud harjumus, et talveriided ei kao lumevaiba haihtumisega kuhugi kapinurka, vaid jäävad jõude esikusse rippuma. Põhjus on kahetine. Esiteks mõistagi Eesti temperamentsed suveilmad, mille puhul pole sugugi välistatud, et ka jaanipäeval võib talvejopet vaja minna. Aga pigem üritan sellega vältida sügismasendust, mis tuleks peale, kui paks rõivas vaja kapist viie meetri kaugusele nagisse rippuma tuua.

Nõnda saangi rõõmsameelselt täna karvase ja sooja sõbra kohe varnast võtta ning selle õhtuks, kui ennustab ebameeldivalt ühekohalisi kraade, endale ümber tõmmata. Ja pikad aluspüksid kah jalga panna. Eks ma hakka peagi, nagu iga normaalne põhjamaalane, valgeid ja sooje suvepäevi taga igatsema.

Aga veel mitte, sest enne on vaja ära pidada Eesti jalgpallikoondise sügisesed maavõistlused Gibraltari ja Kreekaga! Las lõunamaa pojad tulevad meile vutti taguma ja korralikku siinset vastikut sügist tundma. Õiges riietuses on ju eestlasena lust tribüünil istuda ja Martin Reimi meeskonna esimesi võite nautida! Masendust pole, optimism hoopis!