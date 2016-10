Jäätisekohvikus Gelato Ladies esitles TV3 täna uut süsivalge huumoriga kodumaist komöödiasarja "Kellapid". Kohal olid nii sarja peaosatäitjad kui ka sarja stsenarist Mart Juur. Uus komöödiasari „Kellapid“ on tõeline naerumootor kogu perele, milles põimuvad nakatav absurdihuumor, lustakad seiklused ja eluterve iroonia eesti elu tänase päeva kohta.



Uue TV3-e komöödiasarja peategelaseks on kevadhooajal sadu tuhandeid eestlasi lõbustanud Endel Kellap (Ago Anderson). Nüüd on aeg uurida tema igapäevast elu lähemalt. Endel elab tagasihoidlikus korteris Mustamäel koos oma emaga (Raivo E. Tamm). Suures paneelmajas on aga ka hulgaliselt teisi värvikaid elanikke, kellega perekond Kellapid on sunnitud igapäevaselt suhtlema.

Kõrvalosades mängivad: Merle Palmiste, Kaisa Selde, Märt Avandi, Ott Sepp, Kait Kall, Karl Erik Taukar, Peeter Oja, Jan Uuspõld, kilpkonn Hellar jt. Sarja stsenarist on Mart Juur.

"Kellapid" on TV3e eetris täna, kell 20:00