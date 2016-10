Arvestades kohtumise eeldatavat iseloomu, kolme punkti kohustust ja Reimi käest koondisekutse saanute nimekirja, võib eeldada, et valik on küllalt ründav. Samas on alljärgnev pakkumine osaliselt ehku peale, sest Reim on oma eelistusi kiivalt salajas hoidnud ning kuivõrd on tegu uue juhendaja debüüdiga, pole malli ju kuskilt võtta.

Vasakkaitsja Ken Kallaste . Lugu lihtne: Magnus Pehrssoni käe all seda rolli täitnud Artur Pikk on pärast eelmist koondisepausi osalenud Borissovi BATE särgis vaid kahes karikamängus kokku 166 minutit. Kallaste seevastu mängib Poola kõrgliigas järjepidevalt 90 minutit ning just vasakkaitsja, mitte –poolkaitsjana, nagu Pehrsson teda kasutas.

Keskkaitsja Ragnar Klavan. Koondise kapten kinnitas nädala alguses, et on Bosnias saadud traumast 100% taastunud. Sellega on kõik öeldud.

Keskkaitsja Nikita Baranov. Tõsi, poleks üldsegi üllatus, kui Klavani kõrval alustaks hoopis Baranovi klubikaaslane Joonas Tamm, sest 24aastase Baranovi esitused Flora särgis olid septembris küllalt kõikuvad.

Paremkaitsja Taijo Teniste. Vankumatu põhimees. Nii koduklubis Sogndalis kui rahvusmeeskonnas. Mängib alati oma taseme välja ning on piisavalt kogenud.

Vasakäär Siim Luts. Vasakujalgne Luts on end Tšehhi kõrgliigas leidnud ning jättis teda vaatamas käinud Reimile hea mulje. Suudab nii tsenderdada kui üks-ühele Gibraltari kaitsjad üle mängida ehk teha täpselt seda, mida täna vajame.

Aastase vahe järel taas rahvuskoondisesse kutsutud Siim Luts on Tšehhis leidnud hea hoo. (Toomas Tatar)

Keskpoolkaitsja Karol Mets. Üks neist meestest, kelle nimi läheb automaatselt Eesti koondise algkoosseisulehele, kui tervis ei takista.

Keskpoolkaitsja Mattias Käit. Märke, mis näitavad, et 18aastane Käit sammub elu esimeses valikmängus platsile algrivistuses, on mitu: 1) Reim ei saatnud teda erinevalt Andreas Vaiklast ja Rauno Sappinenist U21 koondise juurde rahvusvahelise mängu kogemust hankima; 2) Reim on teda sel sügisel korduvalt kiitnud; 3) Ta on universaalne, oskuslik ja töökas mängumees.

Kuigi ta on Fulhami U23 meeskonnas viimasel ajal paremal äärel mänginud, tõestas ta septembris U21 valikmängus Gruusia vastu, et on vajadusel ka suurepärane box-to-box keskpoolik.

Martin Reim hindab 18aastast Mattias Käiti kõrgelt. Usutavasti saab Käit täna kirja oma teise koondisemängu. (Toomas Tatar)

Paremäär Sergei Zenjov. Kuna Gibraltari mängib viiese ja madala kaitseliiniga, siis avaldub Zenjovi trump ehk kiirus rohkem just äärel. Liiatigi on Henri Anier end Rootsis põhimeheks mänginud, mis lahendab automaatselt tipuründaja probleemi.

Ründav poolkaitsja Konstantin Vassiljev. Lähendajalihase pingega kimpus olnud keskväljamaestro treenis terve nädala pisut meeskonnast eraldi ning tema lõplik tervislik valmisolek selgus eile õhtuses trennis. Ent Reim tundus optimistlik, olgem meiegi.