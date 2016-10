Täna õhtul on TV3e eetris "Kellapite" esimene osa. Raivo E. Tamm mängib sarjas Endeli ema. Uurisime, kas seda karakterit on raske mängida.

Raivo E. Tamme sõnul on seda karakterit väga raske mängida, kuna tema kostüümi üheks osaks on ka kehakumerusi lisav švamm, mille sees hakkab väga ruttu palav. Seetõttu on karakteri mängimine tema sõnul omaette katsumus.

Lisaks Kellapites mängimisele on Raivo E. Tamme ka näosaate selle hooaja osaline. Küsimusele, kas Endli ema ja teiste naiskarakterite mängimine kuidagi üksteist aitavad vastas ta, et ta loodab, et nad üksteist segama ei hakka.

Vaata lähemalt videost!