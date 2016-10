Madridi Reali endise peatreeneri Fabio Capello arvates on võistkonna viimase aja raskustes süüdi nende superstaar Cristiano Ronaldo.

Zinedine Zidane'i juhendatav tiim pole võitnud ühtegi matši pärast septembri keskpaika, vaid teinud viigid Villareali, Las Palmase, Dortmundi Borussia ja Eibariga. Viimati tegi Madridi Real neli järjestikust viiki kümme aastat tagasi Fabio Capello käe all.

Just Capello arvates on võistkonna ebaedus vähemalt osaliselt süüdi nende võtmemängija ja suvel Euroopa meistriks tulnud Cristiano Ronaldo. "Praegu on Madridi Reali probleemiks just Ronaldo, sest ta pole heas vormis, kuid on nende parim mängija," ütles Capello Hispaania raadiojaamale Ordia Cero.

Portugali mängija on tänavu löönud kuues mängus kolm väravat, aasta tagasi oli Ronaldol selleks ajaks juba kümme tabamust.