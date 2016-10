Peaminister Taavi Rõivas ütles Vikerraadios, et ainuüksi Edgar Savisaare lahkumine Keskerakonna esimehe kohalt ei teeks parteid valitsuskõlblikuks, sest probleemid on laiemad, vahendas ERRi uudisportaal.

Lisaks rõhutas Rõivas, et Keskerakonna kaasamiseks puudub vajadus, kuivõrd praegune koalitsioon on tegus ja püsib koos.

"Probleem on väga tugevas väärtuskonfliktis: Keskerakonna suhtumises korruptsiooni, mis ei ole ainult Edgar Savisaare personaalküsimus, vaid see on ikkagi väga sügavale Keskerakonda juurdunud suhtumine, kus täiesti normaalseks peetaksegi seda, et aetakse linna ja isiklik rahakott segamini, ja see on asi, millele tänapäeva poliitikas ei peaks enam kohta olema," ütles Rõivas.

Teine teema, mis teda Keskerakonna puhul häirib, on nende Kremli-meelsus ja selgusetus, kas nende arvates Krimm vabastati või vallutati, ütles Rõivas.