Peaminister Taavi Rõivas müüb oma Tallinna korterit ja plaanib taastada esiisadele kuulunud maja, vahendab ERR-i uudisteportaal Vikerraadio saadet "Stuudios peaminister".

"Kuna ei ole suur saladus, et meie pere on kasvamas suuremaks, siis vajame pisut rohkem ruumi perele. See on tegelikult pikem plaan, et esiisade maja kunagi korda teha ja selleks, et saaks maja renoveerimisega alustada, tuleb senisest eluasemest loobuda ja aastaks-paariks kolida ajutisele elamispinnale," sõnas Rõivas.

Rõivas naeris, et kuna erinevad ajakirjandusväljaanded on tema kodust kirjutanud ja pilte avaldanud, on ka korterimüük hästi edenenud. Korter veel müüdud pole, ent huvilisi jagub.