Kriminaalmenetlust juhtinud ringkonnaprokurör Rainer Amur küsis kohtult Raldi Uibole eelpool nimetatud tegude eest karistuseks 4 aasta pikkust reaalset vangistust, mida tuleb lihtmenetluse tõttu vähendada 2 aasta 8 kuuni.

Täna mõistis Harju maakohus Raldi Uibo talle etteheidetud kuritegudes süüdi ning määras talle karistuseks kolme aasta pikkuse reaalse vangistuse. Kuna tegemist on lühimenetlusega, läheb karistusest maha üks kolmandik ning lõplikuks karistuseks jääb 2 aastat vangistust. Raldi viidi karistust kandma otse kohtusaalist.

Ringkonnaprokurör Rainer Amur sõnas, et karistus on küll mõnevõrra väiksem kui ta taotles, kuid otsust edasi kaevata seoses lihtmenetlusega pole võimalik. "Kohtu poolt määratud karistus on ikkagi üle sanktsiooni võimaliku keskmise, mistõttu olen mina prokurörina otsusega rahul. Samuti on mul hea meel, et suhtumine rasketesse liikluskuritegudesse on muutunud karmimaks – eeluurimise ajal oli Raldi enamuse ajast koduarestis ning kuigi ta oma kodust väljuda ei võinud, viibis ta siiski vabaduses. Arvestades seda, on eriti tähelepanuväärne fakt, et ta viidi karistust kandma kohe pärast otsuse kuulutamist otse kohtusaalist," selgitas prokurör Amur.