Räägitakse, et suvi on korvpalluritele mõeldud uute oskuste õppimiseks ja olemasolevate lihvimiseks. Tundub, et Los Angeles Clippersi superstaar Blake Griffin on ka seda õpetust kuulnud.

Möödunud öösel toimunud mängus Toronto Raptorsi vastu kaotas Jamal Crawford jalanõu, mille Griffin võttis maast üles. Kuna aga talle taheti sööta palli, pidi mänguvahendi püüdmiseks mees tossu minema viskama ning Raptorsi mängujuhi Cory Josephi õnnetuseks tabas see teda näkku.

Mõlemad võtsid intsidenti siiski huumoriga ning juba paarikümne sekundi pärast viskasid mõlemad juhtunu üle nalja.