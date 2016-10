Täna õhtul on eetris komöödiasarja "Kellapid" uus hooaeg. Uurisime Endel Kellapilt, ehk teda kehastavalt Ago Andersonilt, milline Endel Kellap sarjas on ja kuidas on see tegelaskuju teda ennast mõjutanud.

Anderson rääkis, et ta ei oleks osanud oodata, et Endelist tuleb nii populaarne karakter, kes ka enda saate saaks. Endel Kellapi kui karakteri idee tuleneb juba kahe aasta tagusest ajast. "Tahtsime teha sellise karakteri, kes esmapilgul paistab ullike, kuid kellest hakkab kooruma enamat," rääkis Anderson.

Andersoni sõnul on Endel Kellapi mängimine tema elu teinud lõbusamaks ja rõõmsamaks. "Kodus lapsega on mõned mängud juurde tulnud. Tema esitab ka seda rolli suurepäraselt mulle," ütles ta.