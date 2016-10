Sepp rääkis, et telekat tal vaja ei olegi, kuna uudised ja saated, mida ta vaadata soovib, on kõik internetis ülekantavad. Sepp vaatab muuhulgas näiteks "Osooni", "Maahommikut", "Terevisiooni" ja "Ringvaadet".

"Su nägu kõlab tuttavalt" viienda hooaja osaleja Kalle Sepp on juba kolmas näosaate staar, kellel kodus telekat ei ole ja kes telekavaatamisele aega ei kuluta! Ka maalt leitud vana telekas Sepa sõnul käivituda ei tahtnud.

Enda rollid katsub Sepp samuti alati üle vaadata. "Siis tean, mida järgmine kord teisiti teha, et parem olla," rääkis ta. Ka näosaadet kavatseb ta mitu korda vaadata.

Lemmiknäitlejatest toob Sepp esile Mait Malmsteini, kes on tema sõnul väga hea nii filmilinal kui teatrilaval. Välismaistest näitlejatest sümpatiseerivad talle enim Hugh Jackman ja Catherine Zeta-Jones. "Eelkõige tänu sellele, et lisaks näitlemisele on nad ka super lauljad ja tantsijad," ütles Sepp.