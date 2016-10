23. septembri õhtul Lasnamäel 41-aastase mehe surnukstulistamises kahtlustatava 29-aastase politseiniku kolleeg võttis sündmuskohale jõudes millegipärast kolleegi kodust kaasa kaks karpi padruneid.

Mees on nüüdseks töölt lahkunud. Vahistatud politseinikul olevat aga olnud eraelus ning ka seetõttu alkoholi liigtarvitamisega probleeme.

Põhja prefekt Kristian Jaani sõnas, et seda kuritegu on raske mõista nii ohvri kui kahtlustava lähedastel ja kogu PPA kollektiivil, ent sisekontrollibüroo töötajad uurivad juhtunut.

Põhja prefekt ütles ka, et hilisemad vestlused vahistatud politseiniku lähemate kolleegidega kinnitavad, et kiirreageerija eraelus oli keeruline periood ning et mees tarvitas vabadel päevadel pidevalt alkoholi.

