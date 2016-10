Ära võta seda isiklikult. Tõenäoliselt on ta lihtsalt väsinud ja otsib kiiret võimalust orgasmi saamiseks.

Noh, esiteks: kutt imestab, et miks keegi vaatab pornot ...

"Sain teada, et mu abikaasa vaatab pornot. Miks? Ma olen alati valmis seksima," kirjutas Men's Health'ile Daryl USA Illinoisi osariigist. Kas mehel ja teistel temasugustel on põhjust muretsemiseks, sellele küsimusele vastas MH "naabritüdruk" Ali.

Sooloseks võimaldab tal olla isekas: ta ei pea muretsema suuseksile samaga vastamise pärast või pealeronimise pärast või selle pärast, et kuidas sulle selgitada, et tema kliitor on sinu masseeritavast kohast 4 mm põhja pool. Ta saab lihtsalt visata selili ning lasta pornosaidil ja vibraatoril töö ära teha.