USA Florida osariigi kuberner Rick Scott hoiatas osariigi elanikke orkaani tekitatava katastroofi eest, vahendas BBC. Orkaan Matthew on praeguseks nõudnud üle saja inimese elu. Haitil on hukkunud 108, viie inimese surmast on teatatud Dominikaani Vabariigist ja St. Vincent ja Grenadiinidest.

Nädala alguses Haitil ning Jamaical märatsenud orkaan Matthew ligineb USAle. Orkaani tõttu oli Haiti sunnitud presidendivalimised edasi lükkama.

Florida valmistub hävitava orkaani tulekuks (HENRY ROMERO)

Vahepeal pisut vaibunud hiigeltorm tugevneb taas ja jõuab Floridasse neljanda kategooria orkaanina. Orkaaniks liigitumiseks peab troopilise tormi tuule kiirus olema vähemalt 33 meetrit sekundis. Orkaanide tugevust hinnatakse viiepallisel skaalal.

Scott rõhutas, et inimesed peavad evakuatsioonikäskudele alluma. Floridas, Georgias ja Lõuna-Carolinas evakueeritakse ligemale kaks miljonit inimest.Poed on toidust tühjaks ostetud, inimesed varuvad ka vett, taskulampe ja patareisid elektrikatkestuste puhuks. Rannikult on evakueerunud poolteist miljonit inimest.