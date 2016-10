Taccara Nauden ütles väidetavalt arstidele, et toppis ID-kaardi enda sisse nii sügavale, et ei saa seda enam kätte, vahendab Mirror.

Mis sa teed, kuid pead politseile näitama oma isikutunnistust, kuid sul puuduvad kehtivad juhiload? Tõenäoliselt ei järgi sa selle Hollywoodi naise eeskuju, kes oma ID-kaardi nii intiimsesse kohta toppis, et vajas hiljem operatsiooni.

Et kongi minekut vältida - naine surus oma isikutunnistuse intiimpiirkonda nii sügavale, et enne vahistamist tuli minna temaga haiglasse.

Vangimajas tehtud röntgen kinnitas, et kaart on naise vagiinas kinni. Seetõttu viidigi naine haiglasse, kus see eemaldati.

Naine ei jäänud siiski asjade käiguga rahule, mistõttu otsustas enne haiglast lahkumist veel püksid alla ajada ja avalikult urineerida...

Edasi jätkus ta teekond siiski kongimajja, kus jääb oma tegude üle kohtumõistmist ootama.