Täna alustav komöödiasaade toob iga neljapäev Kanal 2 ekraanile täiesti uued sketšid, paroodiad ja ülesanded, mis üllatavad ootamatute ja naljakate lahendustega. Saates astuvad televaatajate ette kevadest tuttavad näitlejad Argo Aadli, Merle Palmiste, Juss Haasma, Kaisa Selde, Tõnis Niinemets, Mirtel Pohla, Mart Müürisepp ja Tiit Sukk. Just trupi omavaheline klapp ja vastastikune huumor annavad "Suurele komöödiaõhtule" selle hoo, millega saade kevadel ka vaatajate südamed võitis.

Täna kell 20:30 stardib Kanal 2 ekraanil menusaate "Suur komöödiaõhtu" uus hooaeg. Sketšide, lõbusate ülesannete ja uudiste kõrval lükatakse taas käima ka naljategelaste konkurss, mis sel hooajal on veelgi julgem ja ettearvamatum.

Tänasest läheb käima ka uus naljategelaste konkurss, mis toob Kanal 2 ekraanile täiesti värsked komöödiatähed. "See seltskond on üle ootuste kirju ja kordades rajum, kui eelmine kord. Endalgi on keeruline naeru pidama saada," vihjab kevadel Suzi Vesikuna laineid löönud Tõnis Niinemets.