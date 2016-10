Politsei on 16-aastast Kristiinat otsinud alates maikuust, kui ta ei naasnud kodukülastuse järgselt Maarjamaa Hariduskolleegiumi Emajõe õppekeskusesse.

Kuigi neiu täpne asukoht on teadmata, õnnestus noorsoopolitseinikul temaga telefoni ja sotsiaalmeedia vahendusel suhelda. Viimasel ajal pole Kristiinaga aga ühendust saadud ning ta pole ka lastekodusse naasnud.

Suvekuudel märgati neiut liikumas Harjumaal Kernu vallas. Korrakaitsjad on lähedastelt ja sõpradelt neiu liikumissuundade ja paiknemise kohta infot kogunud ja tema võimalikke viibimispaiku kontrollinud, kuid teda tabada ei ole õnnestunud.

Politsei palub inimeste tähelepanekuid Kristiina osas, kuna tal võib olla sõltuvusprobleem ning meelemürke tarbides võib tema elu ja tervis olla ohus.

Kõhna kehaehitusega Kristiina on ligi 165 cm pikk ning tal on keskmise pikkusega pruunid juuksed. Neiu on ka varem ära jooksnud ning liigub peamiselt Harjumaal. Kõigil, kellel on infot Kristiina asukoha kohta, palume võtta ühendust telefoninumbril 672 8300 või 112.