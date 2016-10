Sõbrad omavahel:

"Mõned inimesed on ikka kinnised küll. Töötad aastaid kõrvuti ja mitte ei saa aru, mida ta endast kujutab. Võtame kas või Jacki, kellega me kümme aastat koos vetelpäästes töötasime."

"Pea nüüd kinni, Jack oli ju avameelne ja jutukas inimene."

"Seda küll, aga kui ta ei oleks vette kukkunud ja ära uppunud, poleks keegi tänaseni teadnud, et ta ei osanudki ujuda."