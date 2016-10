Poola parlamendi alamkoda kiitis neljapäeval heaks õiguskomisjoni ettepaneku loobuda rangema abordiseaduse eelnõu edasisest arutamisest, teatas BBC.

Ettepaneku poolt hääletas 352 ja vastu oli 58 saadikut. Veel täna tegi abordivastase liikumise Ordo Iuris esindaja Joanna Banasiuk ettepaneku, et eelnõust eemaldataks kriminaalvastutuse punkt, kuid alamkoja spiikri sõnul tuli see ettepanek liiga hilja.

Joanna Banasiuk Seimi ees (PAWEL SUPERNAK)

Aborti tegevaid arste ähvardati seaduseelnõu järgi kuni viieaastase vanglakaristusega.

Esmaspäeval toimusid Poolas naiste protestimeeleavadlused ja streigid. Naised viis tänavale kartus, et uue seaduse kehtimahakkamisel algab naistevastane nõiajaht ning ka raseduse iseenesliku katkemise puhul võidaks naist kahtlustada selles, et ta üritas lootest lahti saada.

Esmaspäevane naiste meeleavaldus Poola parlamendi ees (KACPER PEMPEL)

Ka praegu on valdavalt katoliiklikus Poolas kehtiv abordiseadus üks rangemaid kogu Euroopas. Raseduse tohib katkestada vaid siis, kui see tekkis intestsi või vägistamise tõttu, loode on raske arengupeetusega või on rasedus naisele eluohtlik.