Tootjainfo: "Smoked beer with chilli."

Väike granaadikujuline pudel, lainelis-täpiline sildikujundus. Kollakas vaht täidab 3/4 klaasist ja püsib märkimisväärselt kaua. Õlle värvus - kirkalt tumedapoolne kuldpunane. Aroom on magusapoolne, kergelt suitsune ja õrnalt tšilline.

Esmamekk on keskmise kehaga ja mõrkjas-hapukas. Keskmaitses on alguses raskepoolselt magusakas-mõrkjas, siis tuleb esile mõõdukas vürtsikas õhetus. Lõppmaitse on hapukalt suitsune, tule kohal röstitud leiva taoliselt hapukas-mõrkjas, ürdine ja toekas. Järelmekis tuleb tšilli juba eredamalt esile, pannes keelepära meeldiva õhetama. Mõrkjas-suitsune järelm venib väga pikalt.