Kuigi orgasmi saamist võivad raskendada ka tervislikud probleemid, on asi reeglina muus. Fox News toob välja viis levinumat põhjust, miks naised seksides orgasmi ei saa.

1. Naise kõdistit ei erutata piisavalt. Tõde on see, et ligi 70% naistest saab orgasmi just kliitori stimuleerimise abil.

2. Naise kõdistit erutatakse liiga palju. Kliitoril on üle 8000 närvilõpme ning selle liiga intensiivne stimuleerimine võib asja valulikuks muuta.