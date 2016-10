Lõuna-Aafrika uurijad aretasid hiljuti välja toitainerikkad maguskartulid, mille eesmärk on aidata ka kõige vaesemate piirkondade elanikel A-vitamiini puudusest tingitud kanapimedust vältida.



Pretoria põllumajandusnõukogu uurijad tõstsid kartulites selektiivse sordiaretuse ja molekulaartehnika abil beetakaroteeni sisaldust – see on aine, mis annab juurviljadele nende iseloomuliku oranži värvuse ja mis muundatakse kehas A-vitamiiniks, vahendab KSA silmakeskuse blogi ajakirja Optometry Today.

A-vitamiini puudus on ülemaailmne probleem, mis võib kaasa tuua mitmesuguseid tervisehädasid, sealhulgas pöördumatut kanapimedust ehk nüktaloopiat (võimetust näha hämarikus või öösel). Maailma Tervishoiuorganisatsiooni andmetel kujutab see kõige suuremat ohtu noortele ja rasedatele, riskirühma kuulub lausa 250 miljonit kooliealist last.



Uurijatel õnnestus aretada suisa kaks maguskartuli sorti, mis on hea maitsega, suure saagikusega ja rahuldava kuivmassiga. Kummagi kartuli 125 grammine portsjon katab vastavalt 113% ja 261% lapse päevasest A-vitamiini vajadusest.