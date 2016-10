Ta tunnistab, et on oma 7-aastase poja ees tahtlikult alasti, sest tahab, et poeg näeks, milline "tõeline naine" on.

Segaduses ema pärib Redditis teistelt nõu, et mis vanuses laste ees vanemad oma paljastust katma asuvad, vahendab The Sun.

Ema tunnistab, et talle meeldib poja ees paljalt olla, et laps harjuks naise kehaga.

Ta lisab selgituseks, et pärineb ise väga avameelsest perekonnast, kus kõik lasid aluspesus ringi. Kuna naine ise end tol hetkel nii vabalt ei tundnud, siis tahab ta teha nüüd kõik, et tema poeg ei tunneks end ebamugavalt.

Nii laseb ta ka 7-aastasel pojal pärast vanni magamaminekuni paljalt ringi joosta.

"Ma tahan, et ta teaks, kuidas tõeline naine välja näeb. Ei taha, et ta kasvaks suureks ja mõtleks, et naised, keda ta näeb televiisoris ja filmides, et sellised me kõik olemegi," täpsustab muretsev naine.

"Mul on venitusarmid, natuke tselluliiti ja võiksin mõnegi kilo kaotada. Lisaks imetan ma ta nooremat õde, mistõttu näeb ta pidevalt mu rindu. Ma olen uudishimulik, et kuidas on asjalood teistes peredes," uurib naine, et mis vanuses tuleks oma laste ees alasti olemine lõpetada.

Paljud kommenteerijad arvasid, et kuni laps ise vanema alastuse kohta märkust ei tee ja ebamugavust ei tunne, et seni on täiesti normaalne.