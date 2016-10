Eesti lauljatar Liis Lemsalu tunnistas, et Joss Stone'i erisoov näha laval just teda tuli suure üllatusena.

"Ma olen ausalt öeldes väga šokeeritud, kuigi nüüd on päris mitmes päev, kui ma olen sellest kõigest teadlik, ja olen isegi vaikselt ettevalmistusi jõudnud teha ning plaani pidada bändiga," vahendab Menu Lemsalu sõnu saatele "Vikerhommik".

Lemsalu tunnistas, et oli valmis Stone'i kontserdile kas või Londonisse sõitma, kuni teda tabas üllatus, et Grammy-võitja tuleb Eestisse ja tahab teda oma kontserdi külalisesinejaks.

"Mul mingit illusiooni tema kui isikuga ei ole, mulle meeldib tema muusika, ta on väga jalad maas inimene ja ma ei pea üldse pettuma. Nii palju kui ma olen tema intervjuusid näinud, ta on täielik lillelaps ja artist, kes on täpselt see, nagu ta paistab fännidele," kiitis Lemsalu Stone'i.