Seksimiseks on oma aeg ja koht. Lennujaama puudega inimestele mõeldud tualettruumis ja kell kaks pärastlõunal need ei ole. Seda sai omal käel tunda Uus-Meremaa ragbikoondislane Aaron Smith, kes pettis oma tüdruksõpra väga avalikul moel.

Sports Mole kirjutab, et 18. septembril kostus Chistchurchi lennujaama puudega inimeste tualetist väga üheselt mõistetavaid oigeid. "Härra Smith tuli seejärel üksinda ruumist välja kohendades enda valget särki ja viigipükse. Umbes minut hiljem väljus samast tualetist noor neiu. Minul endal polnud olukorraga mingit probleemi, aga mu naine hakkas protesteerima, et on jäle, kui avaliku elu tegelane nõnda käitub," rääkis üks sündmust pealt näinud härra NZ Heraldile.

Aaron Smith tuli Uus-Meremaa koondisega mullu maailmameistriks. (AFP/Scanpix)

"See polnud diskreetne asjaajamine vaid kell kaks pühapäeva pärastlõunal, kui ümberringi oli palju lapsi ja fänne. Ta oli koondise ametlikus vormis ja näolt ei võinud välja lugeda grammigi kahetsust. Smith nööpis oma särgi kinni, istus meeskonnakaaslaste juurde maha ning jätkas naeratades nendega lobisemist, nagu poleks midagi juhtunud," jätkas anonüümne pealtnägija.