Eile õhtul kella 18.30 teatas 61-aastane mees politseile, et Elvas Tartu maantee maja õuel on keegi kallale tunginud tema 87-aastasele kasuisale.

Sündmuskohal kumbki meestest politseile juhtunu kohta adekvaatseid ütlusi anda ei osanud, lisaks tuvastas politsei, et mõlemad mehed on tarvitanud alkoholi.

Väljakutsele sõitnud meedikut toimetasid kannatada saanud vanahärra TÜ Kliinikumi ravile. Juhtunust häirekeskust teavitanud mehe pidasid politseinikud aga kahtlustatavana kinni.

Nüüd aga kõigist meile laekunud teadetest möödunud ööpäeva sündmuste kohta järjekorras.

PÄRNUMAA: