Kaks Samoast pärit ärimeest on nördinud Hawaiian Airlinesi uue lennureeglistiku üle. Nimelt tuli meestel Honolulus olles enne lennukile astumist ka kaalul käia.

Raadio New Zealandi andmeil ei saanud Hawaiilt Pago Pagosse lennata soovinud ärimehed valida ka neile meelepäraseid istekohti, vahendab BBC. Kui mehed nimetavad tekkinud olukuorda selgeks diskrimineerimiseks, siis lennukompanii väidab, et tegemist on turvaküsimusega. Nimelt soovib Hawaiian Airlines reisijaid kaaludes lennukis olevat koormust ühtlasemalt jaotada.

Muide, taoline uus reeglistik kehtib vaid lendudele Honolulu ja Samoa vahel.

"Kas oleleme kõik eelnevad aastad siis ebaturvaliselt lennanud?" küsib üks ärimeestest põhjendatult.