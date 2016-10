VIGA NUMBER 1 - ARVAD, ET VAJAD KOHTINGUÕHTUT, ET TUNDA ÜHISUST

Ei pea vist meenutama, et seks on üks neist olulistest koostisosadest, mis tagab, et suhe jääks kestma. Suhte alguses on see lihtne, kuid mida aeg edasi...

Kui oled nagu enamus inimesi, siis leiad, et teineteise leidmiseks on vaja kohtinguõhtut. Kallis õhtusöök, küünlad, vein ja kodus pärast mürate.

Mis tegelikult juhtub? Rikkalik söök, vein ja õhtu väljas - koju jõudes tahate mõlemad magama minna. Parem saada lapsed vanavanemate juurde ja olge kodus kahekesi spontaansed.

VIGA NUMBER 2 - TUJU EI OLE JA SEKS UNUNEB

Täiskasvanute päevad on töid ja tegemisi täis, mistõttu pole põhjust imestada, et stress ja väsimus võivad hävitada kire. Kui jäädki ootama, et seksite siis, kui tekib aega ja stressamist on vähem - see on alles pikk ootus!

Osad inimesed tegelikult vajavadki vähest tõuget ja erutust, et neild üldse isu tekiks.

Lihtsalt leidke see aeg ja seksige! Hiljem olete rahulolevad ja õnnelikud, et seda tegite.

VIGA NUMBER 3 - KÕIK ON NII RUTIINE JA TAVALINE

Suhtes võib seks ja elu muutuda rutiinseks, sest sa juba tead, et millise sammu su partner järgmisena astub. Mõneti see ongi hea ja normaalne, sest tunnete teineteist ja teate, mis erutab ja vajalik on. Samas võiks nädalas võtta ühe päeva, mil proovite midagi uut ja ergastate oma meeli. Rääkige seksist ja tehke üksteisele komplimente.

VIGA NUMBER 4 - MURETSED, ET SU SEKSELU EI OLE NAGU FILMIS

Seriaalid, ajakirjad ja teleseriaalid - seks meie eludes ei ole nendega võrreldav! Seks ei peagi olema nagu pornofilm. Seks igapäevaelus võib olla veider ja võib nõuda harjutamist. Inimesed on intiimsed ja haavatavad.

VIGA NUMBE 5 - VÕTATE EMOTSIONAALSET SIDE ISEENESESTMÕISTVALT

Millal rääkisite viimati oma partneriga südamest südamesse? Mitte sellest, et mis õhtuks süüa on.

VIGA NUMBER 6 - TE EI RÄÄGI SEKSIST