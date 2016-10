Õhtulehel on oma lugejatele hea uudis. Nimelt loosime neljal järjestikusel oktoobri nädalal veebilehe lugejate vahel välja puhkusepaketi kahele Spa Hotelli. Kolmandal nädalal läheb loosi puhkusepakett kahele Pühajärve Spa ja Puhkekeskusesse.

Auhinnaloosis osalemiseks külasta ohtuleht.ee veebilehte ja loe 24 tunni jooksul kümmet artiklit. Kui vajalik arv artikleid saab loetud, siis küsib ohtuleht.ee vasakusse alaserva paigaldatud loendur automaatselt osaleja kontaktandmeid ja osaletegi loosimises.

Aktiivsematele Õhtulehe lugejatel on meil hea uudis. Nimelt võib kampaanias osaleda lugematu arv kordi, et nii suurendada oma võiduvõimalusi. Üks hea uudis veel. Esimene artikkel sai just loetud, vaata edasi.

Tutvu auhinnaga: Pühajärve Spa ja Puhkekeskusega SIIN!

Kampaania reeglitega tutvu SIIN!