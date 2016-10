Ärimees Richard Caring (68) jätab oma kauaaegse abikaasa Jacqui (67), et kolida kokku endast poole noorema brasiillannast armukese Patricia Mondinniga. Maksma läheb see vangerdus talle korralikult, sest seaduslik naine arvab, et võiks tal võiks õigus olla 350 miljonile naela suurusele osale mehe varandusest.



Ärimees, kellele kuulub Ameerikas peen söögikohtade kett kolib koos Patriciaga suurejoonelisse 10 magamistoaga luksusvillasse, kus hakatakse kasvatama ühist pisipoega, kirjutab Daily Mail.

Jacqui, kellega Richard oli abielus viimased 45 aastat aga sellise asjade käiguga rahul ei ole ning nõuab endale poolt kogu mehele kuuluvast maisest varast.