Pelgulinna sünnitusmajas valmivad Eestis ja kogu Baltikumis ainulaadsed perepalatid, mis on mõeldud spetsiaalselt neile peredele, kelle vastsündinu vajab intensiivravi.

Kui varem olid kõik intensiivravi vajavad vastsündinud ühes suures intensiivravipalatis koos, siis vastsündinute osakonna renoveerimise käigus luuakse kuus intensiivravi perepalatit. Uutmoodi perepalatid on varustatud kõikide vajalike seadmetega, et toetada ja jälgida vastsündinu elutähtsaid funktsioone ja arengut ning lapsevanemad saavad kogu aeg lapsega koos olla.

Vastsündinute osakonna juhataja dr Pille Saik märkis, et kuigi remondi käigus uueneb ka osakonna välisilme, on renoveerimisega kaasnevad töökorralduslikud muutused hoopis suurema kaaluga. „Laps saab olla rahulikult ja privaatselt koos oma vanematega palatis. Õde ja arst on need, kes palatite vahel liiguvad, mitte aga vanemad,“ selgitas dr Saik.