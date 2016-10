Madridi Reali jalgpalliklubi hingekirja kuuluval Iscol on omapärane probleem: ta ei saa oma koeraga jalutamas käia, sest kui tekiks vajadus neljajalgset sõpra korrale kutsuda, saadavad Hispaania pealinna elanikud talle väga kurje pilke. Nimelt on kutsa saanud endale nime Barcelona tähe Lionel Messi järgi, vahendab Goal.com.

Isco võttis lemmiku endale olles veel Malaga mängija. "Panin koerale nimeks Messi, sest Messi on maailma parim ja sama kehtib mu koera kohta," selgitas ta toona valikut.

2013. aastal liitus mees aga Madridi Realiga ning seejärel on kuningliku klubi viharivaali superstaari nime kandev koer olnud intervjuudes Iscole pidevaks kirstunaelaks. Nii pidi hispaanlane äsja taas kinnitama, et kui välja jätta see üks viperus, on ta alati olnud Reali toetaja. "Alati! Ja Messi ka, sünnist saati!"