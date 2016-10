Omaaegne noortesarja “Beverly Hills 90210” täht Tori Spelling teatas fännidele pommuudise: ta ootab viiendat last.

“See oli täielik üllatus,” tunnistas telemogul Aaron Spellingi 43aastane tütar, kes on abielus näitleja Dean McDermottiga (49). “Aga oleme alati suurt peret tahtnud. Olen väga elevil," vahendab People.

Suurpere vanim laps Liam on üheksane. Tütar Stellal on vanust kaheksa, nooremal tütrel Hattie’l viis ja pesamuna Finnil neli eluaastat. “Dean ütles: “Saime Finni just äsja mähkmetest priiks, arvasin, et oleme väljaspool ohtu!”” naerab Tori.

McDermottil on eelmisest abielust ka 18aastane poeg.