Kerpenis asuv Erftlandringi kardirada, kus panid oma mootorispordikarjäärile aluse nii Michael Schumacher kui Sebastian Vettel, läheb 2020. aastal tõenäoliselt lammutamisele, et lähedalasuv kaevandus saaks oma tegevust laiendada, vahendab Express.



Seitsmekordse F1 maailmameistri Schumacheri fännid on viimases hädas hakanud koguma allkirju kardiraja päästmiseks. Arvamusel, et 1,1 kilomeetrit võidusõiduasfalti peaks Kerpenisse kindlasti alles jääma, on ka Michaeli noorem vend Ralf.



"Väideti, et ringrajale leitakse uus asukoht ja sellele antakse (kohaliku omavalitsuse poolt - toim) kõik load. Isegi kaevanduse omanikud olid algselt väga abivalmis. Aga poliitikud ei mäleta kahjuks lubadusi väga kaua. Toetust enam pole," oli noorem Schumacher pettunud.