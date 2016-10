Inimesed on ajast aega otsinud igavese elu saladust ja üritanud oma elupäevi pikendada. Ka praegu üritavad arstid ja bioloogid lahti muukida vananemise saladusi ja leida viise, kuidas elada kauem ja tervemalt. Paraku võivad inimese elueal olla looduslikud piirid, mida loomulikul teel ületada pole võimalik, kirjutavad teadlased kolmapäeval ajakirjas Nature ilmunud artiklis.

Uurimuse autorite Xiao Dongi, Brandon Milhollandi ja Jan Vijgi arvates viitavad inimeste eluea andmed praegu sellele, et isegi kui õpitakse vähki ja Alzheimeri tõbe ravima, pole kuigi tõenäoline, et keegi elaks oluliselt kauem senine vanusrekordi omanik Jeanne Calment. Too 1875. aastal sündinud prantslanna elas 122aastaseks. Põhiküsimus ongi teadlaste sõnul see, kes inimesel kui liigil on rangelt paigas olev vanusepiir või on seda võimalik ülespoole nihutada.

Prantslanna Jeanne Calment (1875-1997) elas 122aastaseks (JEAN-PAUL PELISSIER)

Sellele küsimusele vastamiseks uurisid nad põhjalikult 41 erineva riigi rahvastikuandmeid. On selge, et inimeste keskmine vanus on kõige kiiremini kasvanud viimase sajakonna aasta jooksul. Tõhusad ravimid, haigusi ennetavad vaktsiinid ja parem sünnitusabi on kättesaadavad üha suuremale hulgale inimestele. Kuid keskmise eluea kiire kasv hakkas pidurduma juba 1980ndatel. Viimase paarikümne aasta jooksul on see jäänud suuresti samaks.