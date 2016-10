Toidupanga ja Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskuse (SEI Tallinn) ühiskampaania juhib tähelepanu toidu raiskamise probleemile Eestis ja pakub lahendusi targaks ning läbimõeldud tarbimiseks.

SEI Tallinna poolt 2014–2016 aastal teostatud toidujäätmete uuringutest Eesti kontekstis on selgunud, et kõige rohkem läheb toitu raisku just kodumajapidamistes: enam kui 63 miljoni euro eest aastas. Seetõttu on kampaania suunatud eelkõige eraisikutele, kelle käitumisest sõltub palju.

„Toitu ära visates raiskame nii ressursse nagu maad, vett, tööjõudu ja aega kui ka otseselt enda raha. Keskmine lastega Eesti perekond viskab aastas ära umbes 200 euro väärtuses toitu. Kui me oma tarbimisharjumusi ei muuda, jõuame toidu raiskamise kogustega peagi lääneriikide tasemele,“ kommenteeris SEI Tallinna programmijuht Harri Moora.