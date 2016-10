2017 on kukeaasta ja esmaspäeval presidendiks valitud Kersti Kaljulaid ongi Kukk (sünniaasta 1969).

Kersti Kaljulaid on Igor Mangi sõnul üks puhtamaid oma märgi esindajaid, sest peale Päikese on tal samas märgis veel Veenus ja Merkuur. Ta on isa suguvõsasse, kellest ta ilmselt ka väga lugu peab.

"Nagu kosmogrammist näha, on tal kümnest planeedist kuus maamärkides, mis räägib, et tegu on väga tööka ja kohusetundliku inimesega, lausa töökangelasega," kirjeldab mees.

"Loomult on ta konservatiiv, väga distsiplineeritud ise ja seda ka teistelt nõudev," lisab ta.

Refereeritud artikli täistekst Maalehes.